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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إجراء من السعودية.. ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط

السعودية
السعودية

صعدت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد أن رفعت السعودية أسعار خامها المباع تزامنا مع وصول المحادثات غير المباشرة بين أمريكا وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.22% إلى 71.43 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 2.43% إلى 67.87 دولار للبرميل، وفقا لبيانات مؤشر بلومبرج.

وأمس الأحد رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا والولايات المتحدة لشهر يناير المقبل بواقع 80 سنتا مقارنة بالشهر السابق.

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وجاءت الزيادة رغم قرار الأسبوع الماضي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، بمواصلة زيادة الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يوميا في يناير 2022.

كما تلقت الأسعار دفعة بفعل تضاؤل احتمالات زيادة صادرات النفط الإيرانية بعد توقف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

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