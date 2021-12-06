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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فتح باب التقدم لجائزة معرض الكتاب

صدى البلد

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (53) لعام 2022 بدءا من 8 ديسمبر وحتى أخر ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك في 11 فرعًا منها تسع للكبار الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبى، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 هما الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية.

فضلًا عن ستة جوائز أخرى تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزتى أفضل كتاب مترجم، وأفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومى للترجمة، وأفضل كتاب في مجال التأليف المسرحي مع أكاديمية الفنون.
وجائزة أفضل ناشر مصري مناصفة مع اتحاد الناشرين المصريين ، ولأول مرة جائزة أفضل ناشر عربي مناصفة مع اتحاد الناشرين العرب.

ِشروط التقديم

ويشترط أن يكون المؤلف مصري الجنسية، وألا يكون الكتاب مترجما باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة، أن يكون الكتاب منشورا خلال عام 2021 ويتقدم المؤلف بصفة شخصية بثلاث نسخ من الكتاب المرشح ، ويقوم المتقدم بتوقيع إقرار بأن العمل المتقدم طبعة أولى ولم يحصل على جائزة أخرى، وأنه لم يفز بالجائزة في الثلاث سنوات المنقضية ويرفق بصورة من بطاقة الرقم القومى.
ويتم التسليم بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب بكورنيش النيل، يوميا من العاشرة صباحا حتى السادسة مساء ماعدا يومي الجمعة والسبت.

ويتم التقدم لجائزة أفضل كتاب في التراث بمبنى دار الكتب، وجائزة أفضل كتاب مترجم وأفضل كتاب مترجم للأطفال بمقر المركز القومي للترجمة.

كما سيتم الإعلان عن الفائزين، وتوزيع الجوائز في حفل معرض القاهرة الدولى للكتاب.

الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج علي معرض القاهرة الدولي للكتاب دار الكتب اتحاد الناشرين العرب

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