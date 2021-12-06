دول أكيد أعداء الوطن.. أحمد موسى يعلق على الهجوم ضد محمد صلاح

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن تقديره لـ اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، مؤكدا أنه “استطاع أن يبني نفسه بنفسه”.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه “على مسئوليتي” المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، مساء اليوم الإثنين، أن محمد صلاح يتعرض لحملة هجوم، لافتا إلى أنه لاعب كبير ويحرز الأهداف من أنصاف الفرص في الدوري الإنجليزي مع فريقه.

وتابع “محمد صلاح معشوق الجماهير المصرية والعربية والعالمية"، مؤكدا أنه يتعرض لحملات شرسة من أعداء الوطن.

يشار إلى أن محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021 - 2022، بعد مرور 15 جولة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وساهم صلاح في فوز ليفربول في مباراته السابقة، بعدما صنع هدف الفوز لفريقه الريدز في اللحظات الأخيرة أمام وولفرهامبتون، بعد أن مرر الكرة إلى زميله ديفوك أوريجي الذي وضعها بسهولة في شباك الذئاب.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 34 نقطة، في مركز الوصيف، خلف مانشستر سيتي المتصدر بنقطة واحدة.

ويتربع الفرعون المصري على عرش هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، متفوقا بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1- محمد صلاح ( ليفربول) : 13 هدفا

2- جيمي فاردي (ليستر سيتي) : 9 أهداف

3- جوتا (ليفربول) : 8 أهداف

4- برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) : 7 أهداف

4- ساديو ماني (ليفربول) : 7 أهداف

5- ميشيل أنطونيو ( وست هام) : 6 أهداف

5- ويسلون (نيوكاسل) : 6 أهداف

5- هيونج مين سون (توتنهام) : 6 أهداف

5- ماكسويل كورني ( بيرنلي) : 6 أهداف

5- رافينها ( ليدز يونايتد) : 6 أهداف

5- نياي موباي ( برايتون) : 6 أهداف

5- كريستيانو رونالدو ( مانشستر يونايتد) : 6 أهداف