باستثمارات 3.5 مليار جنيه.. الإعلان عن اختيار تحالف أمريكي لتطوير مجمع التحرير.. ونواب: الدولة بقيادة السيسي تعمل على إحياء الذاكرة المصرية.. والمبنى مصمم بعبقرية ويحقق قيمة مضافة للدولة

هالة السعيد: الاتفاقية جاءت بعد عملية طرح عالمي تنافست فيها كبرى الكيانات المحلية والعالمية

اسكان الشيوخ عن إعادة تأهيل مجمع التحرير: الدولة بقيادة السيسي تعمل على إحياء الذاكرة المصرية

برلماني: إعادة تطوير مجمع التحرير يخلق قيمة مضافة لأصول الدولة لتحقيق عوائد مستمرة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مراسم توقيع اتفاقية مع التحالف الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.



وجاء فوز التحالف الأمريكي، الذي يضم مجموعة "جلوبال فينتشرز"، ومجموعة "أوكسفورد كابيتال"، وشركة "العتيبة للاستثمار"، بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم، متخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المبانى التاريخية، وتم تصفيتهم إلى ثلاثة تحالفات، ليفوز التحالف الأمريكي بأفضل عرض فني ومالي، هذا بالإضافة إلى ما يتمتع به التحالف من سابقة أعمال ثرية لتطوير مجموعة من المباني التاريخية في أمريكا وأوروبا.



ووقع اتفاقية اختيار التحالف الأمريكي الفائز كلٌ من: المهندس عمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، وراندال لانجر، رئيس مجلس إدارة مجموعة "جلوبال فينتشرز"، وجون راتليدج، رئيس مجلس إدارة مجموعة "أوكسفورد كابيتال"، وعمرو شكري، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة "العتيبة للاستثمار".



وتصل إجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها في عملية التطوير إلى أكثر من 3.5 مليار جنيه مصري. وتأتي أهمية تطوير مجمع التحرير لقيمته التاريخية والرمزية لدى الشعب المصري، كونه الموقع الحكومي الأكثر شهرة في وسط القاهرة بميدان التحرير، وتتضمن استراتيجية الصندوق السيادي في هذا الشأن تطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات فندقي -تجاري- "إداري – ثقافي"، وليتناغم مع طبيعة وجهود التطوير التي تقوم بها الدولة في منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية.



وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، إلى أن توقيع اتفاقية تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير مع تحالف يضم 3 من أكبر الشركات الدولية المتخصصة في تطوير المباني التاريخية بالعواصم الكبرى، جاء بعد عملية طرح عالمي تنافست فيها كبرى الكيانات المحلية والعالمية التي تسعى للدخول إلى السوق المصرية لأول مرة، على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، وهو ما يعكس الثقة الدولية التي يتمتع بها مناخ الاستثمار المصري، مضيفة أن الاتفاق مع مستثمر عالمي يعكس استراتيجية الصندوق السيادي في تطوير واستغلال الأصول لتحقيق أعلي عائد.



ونوهت الوزيرة إلى أن استراتيجية صندوق مصر السيادي من شأنها وضع مصر في المكانة الاستثمارية التي تستحقها، من حيث جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والحرص على تلبية احتياجات المستثمرين، من خلال بنية تحتية متطورة واصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة، وهو ما يضمن تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، ومؤكدة أن مصر تخطو حالياً خطوات واسعة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات طبقا للخطط التنموية المقررة، وذلك تحقيقاً لـ "رؤية واستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة".



من جانبه، أوضح أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أنه باختيار التحالف الأمريكي الفائز، يبدأ مجمع التحرير رحلة جديدة، بعد انتهاء مهمته كمبنى حكومي عريق وعلامة مميزة في قلب القاهرة، ويتحول إلى مبنى متعدد الاستخدامات يجتذب السياحة العالمية وكبرى الشركات العالمية والإقليمية، ولتكون خطة تطوير المجمع وإعادة هيكلته نموذجاً في إعادة استغلال أصول الدولة المصرية.



وأكد سليمان أن عملية تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير قامت على منهج علمي من خلال دراسة سوقية قامت بها شركة "كوليرز" العالمية، لوضع أفضل تصور لاستخدام واستغلال المبنى مع تحقيق أعلى عائد، بما يتماشى مع رؤية وخطة الدولة وتطلعاتها في تنمية منطقة وسط البلد.



وأوضح أن عملية الطرح شهدت منافسة قوية بين التحالفات المتقدمة، وتم اختيار التحالف الأمريكي الفائز بعد المرور بالعديد من الخطوات التي تضمنت دراسة كافة العروض المالية والفنية المقدمة، ليتم اختيار العرض المالي والفني الأفضل، وعرضه وتقييمه من قبل عدد من اللجان المتخصصة، سواء تلك التابعة لصندوق مصر السيادي، أوغيرها من اللجان المختلفة، وذلك للتأكد من توافق العرض المقدم مع استراتيجية الصندوق، والتي تهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة الأصول وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها واستدامتها من أجل الأجيال القادمة.



وعلى صعيد آخر، قال راندال لانجر، رئيس مجلس إدارة مجموعة جلوبال فينتشرز: "سعداء للغاية بدخول السوق المصرية لأول مرة بمثل هذا المشروع الاستثماري الضخم، ونأمل أن نساهم في تطوير المبنى التاريخي بما يليق بمكانته وأهميته لدى الشعب المصري". وأضاف أن مشروع مجمع التحرير يُعد هو الخطوة الأولى وباكورة استثمارات المجموعة في مصر، ولكنها لن تكون الأخيرة في ظل التطورات الملحوظة التي تشهدها السوق المصرية والإنجازات الكبيرة التي تحققت في السنوات الأخيرة.



في حين أعرب جون راتليدج، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "أوكسفورد كابيتال" عن بالغ الامتنان لاختيار المجموعة ضمن التحالف الفائز لتطوير مبنى مجمع التحرير التاريخي، معرباً عن سعادته بالتعاون ومستوى الاحترافية العالية التي تعامل بها الصندوق السيادي في كافة المراحل، قائلاً: "نأمل أن تساهم خبراتنا الفندقية الواسعة في تطوير الأصول التاريخية كأكبر مطور فندقي، بل وتحقيق قيمة مضافة لهذا المبنى العريق ليكون دوماً علامة رئيسية في شوارع القاهرة.. ننوي أن يضم المبنى الجديد أحدث التكنولوجيات وأفضل ممارسات الضيافة العالمية ليكون نقطة فارقة في تاريخ صناعة الفندقة في مصر".



وقال المهندس عمرو شكري، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة العتيبة للاستثمار: "شرفنا باختيارنا ضمن التحالف الثلاثي العالمي لتطوير مجمع التحرير التاريخي، ونرى أن مهمة تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير تمثل قيمة مضافة ستثري سابقة أعمال كافة الأطراف المشاركة، ونحن على ثقة أن خبراتنا الواسعة في مجال الاستثمار ستؤهلنا لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات إلى مصر، حيث تستهدف الشركة جذب مشروعات بمليارات الدولارات في العامين المقبلين، ونأمل أن يكون مشروع تطوير مجمع التحرير هو البداية للعديد من المشروعات والاستثمارات الرائدة في المستقبل".

وأكد نواب البرلمان على أهمية الإعلان عن اختيار تحالف أمريكي لتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، منوهين انها خطوة هامة تخدم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

واشاد النائب عمرو عكاشة عضو لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ، أن توجه الدولة المصرية بشأن تطوير مجمع التحرير، وإعلانها عن اختيار تحالف أمريكي لتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، يتزامن مع ميلاد الجمهورية الجديدة لقيادة الرئيس السيسي.



ونوه عكاشة أن ضخ استثمارت بقيمة 3.5 مليار جنيه مصري، يؤكد دراية الدولة المصرية بقيمة هذا المجمع كأصل تاريخي متميز في وسط القاهرة، مضيفا أن هذا الأمر يهدف إلى خلق قيمة مضافة لأصول الدولة تحقق من شانها تحقيق عوائد مستمرة للأجيال القادمة.



وتابع عضو لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على إحياء جزء كبير من الذاكرة المصرية، من خلال تطوير المناطق التاريخية والأصول الهامة.



وقال النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية شرعت في الحفاظ على أصولها التاريخية، مشيرا إلى أن فكرة تطوير مجمع التحرير من تواكب ما تتخذه الدولة المصرية من خطوات جادة في سبيل الحفاظ على الأصول التاريخية.



ونوه النائب عمرو عندي في تصريحاته لـ "صدى البلد" أن الحكومة عقدت اجتماعات سابقة مع الصندوق السيادي المصري من أجل وضع تصور لكيفية إعادة استغلاله، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات نتيجتها كانت تقديم اقتراحات لتحويل مجمع التحرير إلى مبنى متعدد الوظائف والأغراض يضم أنشطة مختلفة.



وتابع وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، أن تصميم هذا المجمع عبقري، وتم انشاءه في الخمسينات، حيث تم افتتاحه في عهد جمال عبد الناصر بعد ثورة يوليو عام 1952.



ونوه النائب عمرو هندي، إلى قيمة الاستثمارات التي سيتم ضخها بعملية تطوير المجمع والتي تصل إلى أكثر من 3.5 مليار جنيه مصري، الأمر الذي يؤكد قيمة هذا المكان التاريخية ، موضحا أن هذه الخطوة أيضا ستمثل خلق قيمة مضافة لأصول الدولة والتي تحقق عوائد مستمرة تستفاد منه الدولة.

