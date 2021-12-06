نشرة البرلمان | حالات زيادة المعاشات بالقانون الجديد.. والشيوخ يوافق على تفعيل أكاديمية المحاماة

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

بقوة القانون.. للزوجة حق الطلاق إذا لم ينفق عليها زوجها



لـ زوار المساجين.. 4 مخالفات تعرضك للحبس والغرامة بقانون السجون



رسم تأمين 500 ألف جنيه يمنحك تصريحا مؤقتا لتشغيل المحل 6 أشهر



6 آلاف جنيه شهريا .. تعرف على حالات زيادة المعاشات بالقانون الجديد



احذر.. 8 أفعال تعرض موظفي خدمة العملاء لـ الحبس والغرامة



"الشيوخ" يستجيب لمقترحات بشأن قانون حقوق المسنين



سيارات معفاة من الضرائب وخدمات صحية بالمجان.. منح ومزايا بالجملة لذوي الهمم بالقانون



الشيوخ يوافق على مقترح برغبة لتفعيل دور أكاديمية المحاماة ويحيله للحكومة



بعد استجواب بكري لوزير التنمية المحلية.. ماذا تعرف عن أداة النواب الخشنة؟

