هبه السويدي: الرئيس السيسي شخصية حنونة ونقل قضية الحروق لمكان أفضل

أكدت الدكتورة هبة السويدي، مؤسسة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقضية الإعاقة سبب تغير في الملف ونقل القضية لمكان أفضل، قائلة "لما الرئيس اهتم بقضية الإعاقة حصل تغير في ملفهم، والرئيس شخصية حنونة وشاف الأطفال أبطال الحروق بقلبه ودعم الرئيس لقادرون باختلاف غير ثقافة المجتمع".

وأضافت الدكتورة هبه السويدي، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك أكثر من نصف مليون حالة حروق سنويا و60% منهم أطفال ويتوفى منهم أول 6 ساعات 37% منهم، موضحة أن سبب ارتفع الوفيات في هذه الساعات لأنها ساعات فارقة.

وتابعت: "لا يوجد في مصر مستشفى متخصص في علاج الحروق وفى أقسام فقط، واحنا عافرنا من أجل تعريف الناس بمعاناة مصابي الحروق ومع مرور السنين عملنا شغل كويس ومشكلتنا الأساسية كانت اننا عايزينهم يظهروا ويعيشوا"، مؤكدة أن 99% من الأطفال أبطال الحروق يحرمون من التعليم بسبب التنمر.