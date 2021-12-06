لماذا تؤكد المنظمات الكبرى فاعلية اللقاحات ضد كورونا؟

تؤكد معظم المنظمات الكبرى فاعلية اللقاحات المختلفة في مواجهة فيروس كورونا المستجد .. ترى ما السر في ذلك؟.

في البداية جاء هذا التأكيد بشكل رئيسي بناء على الأبحاث العلمية التى أجريت فى السنوات الأخيرة حول فيروس كورونا وسلالاته الجديدة.

ووجدت معظم الدراسات أن جميع اللقاحات لها فاعلية واضحة فى السيطرة على انتشار فيروس كورونا ومنع انتقال العدوى ولكن أصحاب المناعة الضعيفة يحتاجون إلى تناول جرعة معززة إضافية.

كما بينت الدراسات العلمية السابقة أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب بعض من تناول اللقاح ولكن تقلل شدة الأعراض وتحمى الإنسان من الدخول فى المضاعفات الخطيرة.

وحتى عند ظهور السلالات الجديدة من فيروس كورونا مثل دلتا وأوميكرون فإن الحماية من المرض تزيد بشكل كبير بين من تلقوا اللقاح خاصة اذا التزموا بالاجراءات الوقائية.

قال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية للمكتب الإقليمي في الشرق الأوسط، أن المؤشرات المبكرة تدل على أن غير الملقحين أكثر عرضة للإصابة بمتحور أوميكرون ومازالت الأبحاث ما زالت مستمرة وكل الفيروسات تمر بالتحور عن الفيروس الأصلى ولكن هذه السلالة الجديدة لها عددا متزايدا من الطفرات مقارنة بالتحورات السابقة.

أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، في إحدى اللقاءات على أنه لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا ، وأن التحور الموجود حاليا “أويمكرون” لا يرتبط بضعف نوع اللقاح، ولكن ضعف نشر اللقاحات.

مؤكدا أن المنظمى تسعى لتوفير الموارد اللازمة لشراء اللقاحات وزيادة خطوط الإنتاج، وتوفير الدعم المالى، ونقل التكنولوجيا إلى بعض البلدان لتوفير اللقاحات فى كافة البلاد، وجميع اللقاحات الثمانية التى وافقت عليها الصحة العالمية كلها ناجحة فى الوقاية من فيروس كورونا.