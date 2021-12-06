سمير صبري يوضح سبب كرهه المشاركة في المسلسلات ..فيديو

قال الفنان سمير صبري ، إن جائزة الأوسكار بالنسبة لي هو مشاهدة الجمهور إلى أعمالي الفنية وتأثرهم بها وجميع أعمالي الفنية قريبة إلى قلبي، وتعلمت أن أقوم بعمل ما أحب و احب ما تعمل حتي انجح به .

وأضاف سمير صبري خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، إن موهبتي تحققت أمام ميكروفون الإذاعة وهذا كان قبل عملي في التلفزيون وعندما اقوم بعمل برنامجي الاذاعي الاسبوع كل يوم ثلاثاء اكون سعيد جدا .

وأوضح سمير صبري ، إنه لم يحب المشاركة في المسلسلات وهذا بسبب مد فترة تصوير الحلقة حتي تصل الي وقتها المناسب على الشاشة واقل انتاجاتي الفنية كانت المسلسلات وعددها 15 مسلسل .