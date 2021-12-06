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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

رئيس مياه البحيرة يتابع الاستعدادات لمواجهة تساقط الأمطار

صدى البلد

تفقد اللواء مهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيره ، برفقة احمد عمار رئيس قطاع الموارد البشريه بالشركة  الاستعدادات لاستقبال نوة قاسم والتى يصاحبها احتمالية سقوط الأمطار وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

وقام نشأت بتفقد روافع ومحطات  الصرف الصحي بالشركه  ،واماكن تمركزات المعدات والسيارات، ومراجعة الطاقات الاستيعابية لمحطات وروافع  الصرف الصحى 

واشار نشأت بضرورة متابعة أعمال التطهير بصفة مستمرة اوقات توقف الامطار حسب الخطط الموضوعه مسبقا ، والتعاون الكامل والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظه ، لخدمة المواطن البحراوى .
 

وقام نشأت بتفقد اعمال الصيانه برافع نفق شبرا  الذي تسبب في تجمع الامطار اسفل النفق علي مدار الاعوام السابقه حيث كانت تصرف مياة الصرف على خط المجرى العمومية .

ووجه نشأت بتطوير عملية صرف المياه بالنفق للتغلب علي هذه المشكله المزمنه و ضمن اعمال التطوير التي تقوم الشركة بتنفيذها في  قطاع الصرف الصحي بالشركه وبالجهود الذاتيه بتنفيذ وإنشاء خط تدعيم اخر لمحطة النفق من مواسير البولى ايثلين بطول ( ٣٣٠متر تقريبا ) وقطر (  ٦") و بحيث يكون صرف النفق  على محطة الرفع الجديدة التى يتم تنفيذها حتى يتم تصريف مياة الامطار من النفق بشكل اسرع. 

وزار نشأت مبني خدمة العملاء بمدينة دمنهور وتتاقش مع  المواطنين لحا المشاكل التي تقابلهم واصدر تعليماته بضرورة حلها وشدد علي الإجراءات الاحترازيه وطالب العاملين بالمركز بتقديم خدمة متميزة للعملاء للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي للشركه حيث أكد سيادته علي حرص الشركة على استحداث وسائل أتصال تكنولوجية حديثة لاستقبال و التعامل مع شكاوي و استفسارات عملائها و تخصيص فرق عمل متخصصة للعمل على سرعة الاستجابة لشكاوي العملاء على مدار الساعه و طوال أيام الأسبوع.

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