البورصة المصرية..هذه القطاعات الأكثر تضررا بمتحور أوميكرون..فيديو

قالت رانيا حبيب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن أكثر القطاعات تضررا من متحور أوميكرون"، هو قطاع الطيران والسياحة، مؤكدة أنه في عام 2020 كانت الخسائر كبيرة على تلك القطاعات.

وأضافت رانيا حبيب، أن قطاع الدفع الإلكتروني وأسهم التكنولوجيا لن يتأثر بمتحور أوميكرون، مؤكدا أن هذا القطاع حقق نتائج إيجابية وجيدة، إضافة إلى القطاع الطبي.

وتابعت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الإقتصاد العالمي، تأثر بالمتحور الجديد أوميكرون.

مماثل للبورصات العالمية

البورصة المصرية في عام 2020، كان الأداء مماثل للبورصات العالمية، ولكن تم إستعادة عافيتها في منتصف 2020، وبدايات عام 2021.