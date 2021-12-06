وزير الأوقاف: أنفقنا 7 مليار جنيه على عمارة المساجد في عهد السيسي.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا يُسمح ببناء الزوايا، معقبا: "عند هدم زاوية يتم بناء مسجد مقابلها".



وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الوزارة بنت 1600 مسجد في عام واحد.. ولا أعلم دولة في العالم بنت 1600 مسجد في عام واحد".

وتابع: "ما تم أنفاقه على عمارة المساجد في عهد الرئيس السيسي 7 مليار جنيه، سواء من موازنة الدولة أو من الموارد الذاتية للوزارة"، مؤكدا: "أرقام غير مسبوقة".

ودعا المصريين إلى سرعة الحصول على لقاح كورونا واتباع كافة الإجراءات الطبية والاحترازية من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي من أجل الحفاظ على صحة الفرد والأسرة والمجتمع.