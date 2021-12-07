سمير صبري: ليلى مراد كانت فتاة أحلامي وتزوجت من أجنبية وأنا عندي 20 سنة..فيديو

أجاب الفنان القدير سمير صبري، على سؤال الاعلامية لميس الحديدي، من هي كانت فتاة أحلامه قائلا : " ليلى مراد " وقاطعته الحديدي قائلة : كانت كبيرة عليك ".



وكشف سمير صبري ، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة" على شاشة “ ON”، أن كلاً من نجلاء فتحي ونيللي كانتا فتيات أحلامه في فترة من الفترات وأنه أحب سعاد حسني كصديقة

وقال سمير صبري : "تزوجت وأنا عندي 20 سنة وكانت إنجليزية "خواجاية" كنت لسه متخرج من كلية الاداب وكانت في إحدى مدارس الإسكندرية، وابدت رغبتها في القدوم للقاهرة وشغلتها في مدرسة في الزمالك ".

واشار سمير صبري، إلى أن والده إشترى له شقة في منطقة الزمالك وسيارة في أعقاب تخرجه، مشدداً أن والده لم يرغب في القيام بذلك أثناء دراسته وانتظر حتى التخرج للتأكد من جديته في الدراسة والعمل ولتكن الشقة والسيارة مكافأة له ".

وأوضح أنه عندما أحب الانجليزية كان يخشى من ردة فعل والده الذي كان لواء في الجيش وكان يحلم بإقامة فرح كبير له في أحد الفنادق الكبرى .

تابع : " والدي ووالدتي إنفصلا تزوجا بآخرين واحترمت رغبتها وكان بينهما علاقة راقية ولم أتضايق عندما تزوج الاب من أخرى ونفس الشيء لامي ومن حقهما الحياة ".



ووجه رسالة للمطلقين قائلاً : " ابويا وأمي إنفصلا بشكل راقي ولم يحدث بينهما مشكلات أو أن أحد منهما عاب في الاخر وكانت أمي تقول أبوك أفضل رجل في الدنيا والعكس صحيح ".



وكشف أنه عندما تزوج البريطانية أقدم على إقامتها في شقة اخرى حتى لايعرف والده قائلاً : " تزوجت "خواجاية" في السر.. وقعدتها في شقة تانية غير اللي قاعد فيها أبويا عشان خوفت أقوله وقمت بتأجير شقة أخرى غير الي شراها ابويا في الزمالك ايضاً عشان ماقدرتش اققله ".

تابع : إستمر زواجنا لفترة وأثناء تلك الفترة كنت ملهوف على التمثيل والنجومية وكنت بعمل أدوار صغيرة في مسلسلات فؤاد المهندس وفي هذا الوقت زوجتي الإنجليزية لم تتحمل العيشة التي نعيشها وبعد حملها قررت السفر لوالدتها في لندن وخيرتني أروح هناك وكان الاختيار صعب بين الفن وبين زوجتي وإبني الذي لم يكن قد ولد ".



وحول ندمه على عدم السفر معها قال : " لو رجعت بيا السنين كنت رحت هناك هجمع بين أسرتي الصغيرة وطموحي الشخصي"