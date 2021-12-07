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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير صبري: مبخافش من الزمن.. وعملت دور الأب من سنين طويلة

سمير صبري
سمير صبري

قال الفنان سمير صبري، إنه بعد مرور  هذه السنوات لايشعر بالوحدة، وأن الفن ملء  حياته ولازال حتى الآن، موضحا أن لديه ثلاثة أحفاد يقيمون في لندن مع ابيهم وكان حريصاً على زيارتهم بإستمرار  حتى جائت جائحة "كورونا "وقطعت عادته   التي كان حريصاً عليها بإنتظام سنوياً ". 

وكشف سمير صبري خلال  لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة " على شاشة " ON"،  أنه لايخشى من الزمن وتقدم العمر، مضيفا : "لاأخشى من تقدم العمر والزمن وأنا عملت دور الاب في أعمالي من أربعين سنة ومكنش بيفرق معايا السن   ". 

وتابع سمير صبري:  "أنا حالياً لاأعمل بخلاف برنامجي الاذاعي الوحيد وأصحابي الآن على وشك الانقراض وكان في مقدمتهم رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز وميرفت أمين ويسرا، كنا شلة نتقابل اسبوعياً  لتناول العشاء في مطعم معا ". 

وأكمل سمير صبري : " بفتقد نجلاء فتحي   جداً  ولكن خارج الوسط الفني  لدي أصدقاء كثر أطباء وزوجتهم وأذهب  نادي الجزيرة  يومياً ربع  ساعة عشان أخد فيتامين " د " من أشعة الشمس ". 

 

 

سمير صبري الفن لميس الحديدي تقدم العمر رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز ميرفت أمين

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