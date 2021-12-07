وقع في شر أعماله.. اعتداء مجموعة من النساء على متحرش وتمزيق ملابسه|شاهد

تعرض متحرش للضرب المبرح على يد مجموعة من النساء في مدينة فيساكابتانام بـ الهند، وذلك بعد إسائته التصرف مع بعض الفتيات على الطريق.

كان متحرش الهند المدعو «شينا راو» قد تعرض لفتاتين أثناء توجههما لأحد المراكز التعليمية، وأساء إليهما بتصرفاته الخادشة للحياء، مما دفع النساء في الشارع للانقضاض عليه وتلقينه درسا لن ينساه ما حيي.

ووفقا للسكان المحليين فقد ضايق متحرش الهند الفتاتين بالكلام الخادش وتقديم الشيكولاتة كنوع من الإغواء، مما أثار خوف الفتيات.

وبسبب تصرفاته المريبة، حاصرت النساء في المنطقة المتحرش وقمن بضربه حتى تمزقت ملابسه وهو يكافح للهروب من بين أيديهن ولكن بلا جدوى.

وقد وثق مقطع فيديو لحظة وقوع المتحرش بين يدي النساء، وتعرضه للضري المبرح من كل جانب على أيديهن.

ولم ينقذ المتحرش من تحت أيدي النساء إلا وصول الشرطة إلى المكان وسيطرتهم على الوضع، حيث قاموا باعتقال المتحرش وحتجازه.