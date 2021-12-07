مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، خدمة مواقيت الصلاة في مصر؛ لمساعدة ملايين المسلمين في معرفة مواقيت الصلوات الخمس، اليوم الثلاثاء.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر ، 3 جمادى الأولى 1443 هجرية:



مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر: 5:05

موعد صلاة الظهر : 11:46

موعد صلاة العصر : 2:36

موعد صلاة المغرب : 4:55

موعد صلاة العشاء : 6:17

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر : 5:12

أذان الظهر : 11:52

أذان العصر : 2:39

أذان المغرب : 4:58

أذان العشاء : 6:21

مواقيت الصلاة في أسيوط

صلاة الفجر : 5:03

صلاة الظهر : 11:48

صلاة العصر : 2:43

صلاة المغرب : 5:02

صلاة العشاء : 6:23

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

الفجر : 4:50

الظهر : 11:34

العصر : 2:28

المغرب : 4:47

العشاء : 6:08

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجر 5:02

صلاة الظهر 11:42

صلاة العصر 2:31

صلاة المغرب 50: 4

صلاة العشاء 6:13

مواعيد الصلاة في السويس

صلاة الفجر : 5:00

صلاة الظهر : 11:41

صلاة العصر : 2:31

صلاة المغرب : 4:50

صلاة العشاء : 6:12

مواقيت الصلاة في المنصورة

موعد صلاة الفجر 5:06

موعد صلاة الظهر 11:46

موعد صلاة العصر 2:33

موعد صلاة المغرب 4:52

موعد صلاة العشاء 6:16

مواقيت الصلاة في الأقصر

صلاة الفجر : 4:54

صلاة الظهر : 11:41

صلاة العصر : 2:39

صلاة المغرب : 4:59

صلاة العشاء : 6:18

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجر : 4:51

صلاة الظهر : 11:39

صلاة العصر : 2:41

صلاة المغرب : 5:02

صلاة العشاء : 6:19