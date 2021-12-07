مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، خدمة مواقيت الصلاة في مصر؛ لمساعدة ملايين المسلمين في معرفة مواقيت الصلوات الخمس، اليوم الثلاثاء.
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر ، 3 جمادى الأولى 1443 هجرية:
مواقيت الصلاة في القاهرة
موعد صلاة الفجر: 5:05
موعد صلاة الظهر : 11:46
موعد صلاة العصر : 2:36
موعد صلاة المغرب : 4:55
موعد صلاة العشاء : 6:17
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر : 5:12
أذان الظهر : 11:52
أذان العصر : 2:39
أذان المغرب : 4:58
أذان العشاء : 6:21
مواقيت الصلاة في أسيوط
صلاة الفجر : 5:03
صلاة الظهر : 11:48
صلاة العصر : 2:43
صلاة المغرب : 5:02
صلاة العشاء : 6:23
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
الفجر : 4:50
الظهر : 11:34
العصر : 2:28
المغرب : 4:47
العشاء : 6:08
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
صلاة الفجر 5:02
صلاة الظهر 11:42
صلاة العصر 2:31
صلاة المغرب 50: 4
صلاة العشاء 6:13
مواعيد الصلاة في السويس
صلاة الفجر : 5:00
صلاة الظهر : 11:41
صلاة العصر : 2:31
صلاة المغرب : 4:50
صلاة العشاء : 6:12
مواقيت الصلاة في المنصورة
موعد صلاة الفجر 5:06
موعد صلاة الظهر 11:46
موعد صلاة العصر 2:33
موعد صلاة المغرب 4:52
موعد صلاة العشاء 6:16
مواقيت الصلاة في الأقصر
صلاة الفجر : 4:54
صلاة الظهر : 11:41
صلاة العصر : 2:39
صلاة المغرب : 4:59
صلاة العشاء : 6:18
مواقيت الصلاة في أسوان
صلاة الفجر : 4:51
صلاة الظهر : 11:39
صلاة العصر : 2:41
صلاة المغرب : 5:02
صلاة العشاء : 6:19