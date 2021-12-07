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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي تستخدم المدنيين كدروع بشرية

وزير الإعلام اليمني
وزير الإعلام اليمني

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن المشاهد التي عرضها تحالف دعم الشرعية، وتوثق نصب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمنصات إطلاق صواريخ باليستية، من وسط الأحياء السكنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها؛ تؤكد استخدام الميليشيا للمدنيين كدروع بشرية.

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وكتب الإرياني في تغريدات على تويتر: "المشاهد التي عرضها تحالف دعم الشرعية  وتوثق قيام مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بنصب منصات وإطلاق صواريخ باليستية من وسط الأحياء السكنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، تأكيد جديد على استخدامها الأعيان المدنية والمدنيين دروعا بشرية، واسترخاصها لدماء اليمنيين بتعريض حياتهم للخطر".

وأضاف: "مئات الحوادث سجلت منذ بدء الحرب التي فجرها الانقلاب لصواريخ حاولت مليشيا الحوثي الإرهابية، إطلاقها من وسط الأحياء السكنية، وسقطت فوق رؤوس المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والعشرات من مخازن السلاح والذخيرة المخزنة في المنازل والمدارس والمساجد، وأدى انفجارها لخسائر بشرية ومادية".

وتابع: "نطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الممارسات باعتبارها انتهاك للقانون الدولي الذي يجرم إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان واستخدام المدنيين دروع بشرية وفق اتفاقيتي جنيف 1929 و1949 والبروتوكول الإضافي 1977 ومعاهدة روما 1998، وملاحقة المتورطين فيها باعتبارهم مجرمي حرب".

وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي صواريخ ميليشيا الحوثى اليمن

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