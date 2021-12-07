الهضبة وبس.. زوجة أحمد السقا تظهر رفقة عمرو دياب

نشرت المذيعة مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، صورة جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت مها الصغير بإطلالة أنيقة في إحدى المناسبات، رفقة الفنان عمرو دياب، وعلقت على الصورة: الهضبة وبس.



وأحيا النجم عمرو دياب حفلا في ختام جائزة السعودية الكبرى للفورمولا، والذى أقيم الأحد الماضي بمسرح كورنيش جدة ، وذلك بمشاركة النجم العالمي جاستن بيبر، والدي جي العالمي ديفيد جيتا.

وتألق عمرو دياب وسط حضور جماهيري غير مسبوق، حيث قدم مجموعة من أروع أغنياته وخاصة اغنياته الجديدة.

ومن ناحية أخري يواصل عمرو دياب تحضيرات البومه الجديد والذي من المتوقع صدوره خلال الفترة القادمة.

وكان عمرو دياب قد طرح مؤخرا اغنيته الجديدة "لو بتحب" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع عادل حقي وديجيتال ماستر وميكس أمير محروس.