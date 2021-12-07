ضربة موجعة .. التحالف يدمر مواقع صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة للحوثي

أفادت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، عن قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وذكر التحالف بحسب صحيفة " تواصل السعودية " أنه قام بتدمير مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية، والمسيّرات التابعة لمليشيات الحوثي داخل صنعاء.

وبيًن أن الأهداف شملت مخازن وورشًا لتجميع الصواريخ الباليستية، والمسيّرات”، مؤكدًا تدمير كهوف جبلية، ومخازن سرية للصواريخ الباليستية، على أطراف صنعاء.

وأكد أن العملية، جاءت استجابة للتهديد والسلوك العدائي، لمحاولات استهداف المدنيين.

وكان التحالف قد طلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.