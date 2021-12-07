نائب محافظ القاهرة : جدول زمنى لإنهاء ملفات التصالح

شددت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسير الأعمال و تحديد جدول زمنى لانهاء ملفات التصالح التي توجد في اللجان والتنسيق مع الأحياء لنهو هذه الملفات.

وأشارت في تصريحات صحفية الى ضرورة تقديم ورقة نقاشية لكافة الحالات الاستثنائية التى تواجهم اثناء أعمال اللجان لسرعة البت فيها .

كما شددت على أن الهدف من قانون التصالح تقنين الاوضاع وغلق الابواب امام المخالفات والتي قد يقوم بها بعض الافراد تحديا للقانون.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رؤساء لجان التصالح بالمنطقة الجنوبية لبحث ومناقشة ما توصلت اليه اللجان بشأن ملفات التصالح المقدمة.

ولتحقيق الاستفادة العظمى من عقد مثل هذه اللقاءات قام عدد من رؤساء اللجان بتقديم عدد من الاستفسارات لبعض الحالات الاستثنائية التي قد تواجه اللجان اثناء عملها وفحصها لملفات التصالح المقدمة من خلال ضرورة توفير آلية للتعامل مع مثل هذه الحالات و التنسيق مع الجهات المعنية الاخرى انجاز الاعمال ومنها ما يخص الدفاع المدني.



وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة محاور هامة بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء، وكذلك عرض لعدد من الملفات المقدمة احياء المنطقة خلال الفترة الماضية بالاضافة لمناقشة الملفات التى تم الانجاز فيها بشكل نهائى وتذليل العقبات التى تواجه المختصين فى إتمام بعض ملفات التصالح والسعى لايجاد حلول جذرية لها لسرعة تنفيذ الاجراءات للتسهيل على المواطن .