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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العرب.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن إصابة أفشة

محمد مجدي أفشة نجم
محمد مجدي أفشة نجم منتخب مصر

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن محمد مجدي أفشة نجم منتخب مصر مهدد بالغياب عن الفراعنة في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب، بعد تأكد عدم مشاركته أمام الجزائر في مباراة اليوم، بسبب الإصابة.

 

وأكد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي “ مع شوبير"، أن أفشة شعر بشد في مباراة السودان الماضية، وأخبر الجهاز الطبي للمنتخب بها، وبالفعل خضع لأشعة أثبتت إصابته بشد خفيف.

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وتابع شوبير:" غياب أفشة عن مباراة الجزائر “مؤكد” وقد يغيب أيضا عن مباراة الدور ربع النهائي، وإن كان أفشة مصمم أن يكون متواجدا في ربع النهائي".

 

ويلتقي منتخب مصر مع الجزائر اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، على ستاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، ببطولة كأس العرب.

 

وقال كيروش، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة: “أفشة يعاني من إصابة عضلية خفيفة ولن نغامر به أمام الجزائر".

 

صراع الصدارة يشعل مباراة مصر والجزائر:

 

يسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي كريستيان كيروش لتحقيق الفوز على الجزائر في مباراة الليلة، واقتناص صدارة المجموعة الرابعة.

 

واستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العرب، بالفوز على لبنان بهدف دون رد، بينما اكستح المنتخب السوداني بخماسية نظيفة في الجولة  الثانية.

 

على الجانب الآخر، يبحث منتخب الجزائر أيضا عن الصدارة أمام مصر، بعدما حقق الفوز على السودان برباعية نظيفة في افتتاح مشواره في كأس العرب، والتغلب على لبنان بهدفين دون رد في الجولة الثانية.

 

ويتقاسم منتخبي مصر والسودان صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العرب بـ 6 نقاط، بينما يحل منتخب لبنان ثالثا بدون رصيد، والسودان رابعا بدون رصيد.

 

وفي حال تعادل مصر والجزائر في النقاط والأهداف، سيتم اللجوء إلى قاعدة اللعب النظيف لحسم متصدر المجموعة الرابعة.

 

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات المجموعة ذاتها، منتخب لبنان مع الجزائر في تمام التاسعة مساء.

شوبير أفشة كأس العرب منتخب مصر الجزائر

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