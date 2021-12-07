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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد احتفالية قادرون باختلاف.. عبدالرحمن: أتمنى أشوف الرئيس السيسي تاني

عبد الرحمن أشرف،
عبد الرحمن أشرف، طفل من ذوي الهمم

قال عبد الرحمن أشرف، طفل من ذوي الهمم إنه وجه سؤالا لـ الرئيس السيسي خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، وهو "إيه أكتر مشروع نُشئ أو لسة تحت الإنشاء، حضرتك شايف انه له دور مهم لمصر؟".

وأضاف عبد الرحمن خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، والمذاع على قناة "صدى البلد"، قائلاً: "من خلال اللي أنا بسمعه، أنا شايف إن الكباري الجديدة هي من أهم المشاريع اللي ليها دور كبير في مصر".

وتابع طفل ذوي الهمم قائلاً: "الواحد كان بيوصل المشوار بتاعه في ساعة أو ساعتين، لكن دلوقتي بالكباري ديه، الواحد بياخد ربع ساعة أو نصف ساعة بالكتير أوي".

وواصل عبد الرحمن قائلاً: "أنا حابب أشكر ماما وبابا وكل اللي دعمني، لأن أكتر التشجيع أنا خدته من ماما وبابا وأختي  .. وحابب أشكر الرئيس أنه شرفنا بوجوده في الاحتفالية .. وأتمنى إن أنا أشوفه تاني".

وأكمل طفل ذوي الهمم قائلاً: "كان عندي أمنية واحدة بس في الاحتفالية .. وهي إن الرئيس يطلع لينا على المسرح ويسلم علينا ويتصور معانا .. وده اللي حصل فعلاً وكانت أحلى حاجة .. وحابب أشكر رئيس الاتحاد لألعاب ذوي الهمم لأنها أكتر واحدة تعبت معانا بصراحة".

ذوى الهمم احتفالية قادرون باختلاف الرئيس السيسي برنامج صباح البلد صدى البلد

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