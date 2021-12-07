عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة.. سقوط عنصر إجرامى شديد الخطورة بقنا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية تواجد (عنصر إجرامي، سبق اتهامه فى 6 قضايا "شروع فى قتل، سرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا "قتل، شروع فى قتل، توقيع بالإكراه"- مقيم بدائرة مركز شرطة قنا) بمحل إقامته.

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا وقطاع الأمن المركزى لاستهدافه، وحال وصول القوات واستشعاره بها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف.. أسفر ذلك عن إصابة المتهم بعيار نارى بـ"ذراعه".. وعُثر بحوزته على (بندقية آلية- كمية من الذخائر).. وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.