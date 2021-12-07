لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على دور وحدة العنف ضد المرأة

نجحت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة على مدار الـ 4 سنوات الأخيرة في النهوض بدورها والارتقاء بأنشطتها على جميع المستويات، في التوعية بقضايا المرأة، ونشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة.

كما أنها تقدم الدعم القانوني والنفسي للفتيات والسيدات اللاتي تعرضن للعنف داخل الجامعة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للفتاة والمرأة داخل الحرم الجامعي.

وذلك من خلال العديد من الفعاليات، منها المنشورات التوعوية والتعريفية بمفاهيم العنف وأشكاله وطرق مجابهته .

بالأضافة إلى تنظيم دورات تدريبية بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الأوروبي والمجلس الثقافي البريطاني، وإطلاق العديد من المسابقات الفنية في إطار موضوع العنف ضد المرأة، وعقد العديد من الندوات بمختلف الكليات حول التوعية بقضايا المرأة.

تقدم وحدة منهاضة العنف ضد المرأة العديد من الانشطة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك”، كما تستقبل من خلالها على العديد من المشاكل التى تتعرض لها الطالبات من عنف وغيرها .