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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

متحدث العاصمة الإدارية: طرح 1600 فدان حول النهر الأخضر منتصف 2022.. خاص

خالد الحسينى
خالد الحسينى

قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن نسبة التنفيذ بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية  وصلت إلى 70% وخلال 3 سنوات سيتم الانتهاء تماماً من المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، علماً بأنه جارى طرح أراضى للبيع والتطوير خلال الفترات القادمة .

وأضاف الحسينى فى تصريحات لصدى البلد: بدأنا تنفيذ المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة لكى نتجنب الأخطاء والمعوقات التى واجهناها فى المرحلة الأولى حيث أننا فى المرحلة الأولى كنا نبيع الأراضى ونعمل على ترفيقها فى نفس الوقت ولكن الآن نعمل على ترفيق وتخطيط للأراضى التى سيتم طرحها فى المرحلة الثانية لكى تكون جاهزة للطرح.

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وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية تعتزم طرح عدد من الأراضى على جانبى النهر الأخضر تقدر بحوالى ألف فدان تنحصر بالطريق الجنوبى وطريق الجنوبى الجنوبى أمام الحى السكنى الرابع والخامس والسادس بالإضافة 600 فدان داخل النهر الأخضر، وتم ارجاؤه لما بعد انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية فى منتصف 2022.

خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية النهر الأخضر شركة العاصمة الإدارية

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