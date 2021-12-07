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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل الجيم.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها على انستجرام.. شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها من داخل الجيم، عبر خاصيه “استوري” عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت ياسمين صبري مرتدية ملابس رياضية باللون الأسود، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، لاستعراض رشاقتها من داخل الجيم.

 

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وتعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل النجمة ياسمين صبرى المقرر عرضه في شهررمضان 2022 من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجى، ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي حالياً، وبدأصالح في جلسات العمل مع القائمين على المسلسل ووضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيراتالفعلية.

 
وتعود ياسمين صبرى إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبدالمعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سميرفرج، وحققالعمل نجاحا كبيرا عند عرضه.

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