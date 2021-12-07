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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب شخصان اليوم الثلاثاء في تصادم سيارة بحي السلام بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة رقم 2312 ط ل ا. مصر بشخصين بحي السلام شارع الدقهلية أمام نادي القضاة.

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أسفر الحادث عن إصابة كل من جمال حافظ محمد، ٦٧ سنة، حي السلام، مجدي إبراهيم السيد، ٦٢ سنة، اشتباه كسر بالقدم اليمني.

على الفور وجه الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية، بنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 

الاسماعيلية اخبار الحوادث حي السلام تصادم سيارة محافظة الاسماعيلية

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