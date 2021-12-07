غرفة شركات السياحة تكشف عن ضوابط عودة رحلات العمرة.. فيديو

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن اليوم أكتملت المنظومة السعودية فى إعلانها لفتح أنظمة العمل الموجودة بوزارة الحج لإستقبال التعامل مع المصريين الراغبين للحج وتفعيل أنظمة العمل مع الشركات المصرية، والتي من حقها عمل عقود وتعامل مع الشركات الموجودة هناك.

وأضاف باسل السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك شروط وضوابط وضعتها السعودية بالنسبة لموضوع التطعيم، حيث أشترطت التطعيم بالجرعتين من أجل السفر، موضحا أن ذلك جاء حتى لايكون للمسافر معوقات لأداء العمرة فى لحظة وصوله.

وتابع أن هناك ضوابط قامت بها وزارة السياحة المصرية لعودة رحلات العمرة، تحافظ على حقوق المعتمر والشركات، وستصدر خلال أيام، لافتا إلى أنه من المتوقع أن الرحلات الأولي للسفر ستكون مع بداية العام الجديد.