هوليوود ريبورتر: محمد كريم بطل فيلم الرعب " Book of Chaos"

أبرز موقع هوليوود ريبورتر الأمريكي الاتفاق الذي تم بين الممثل المصري محمد كريم وشركة Dark Castle للإنتاج الفني لتقديم فيلم رعب جديد من بطولته.

فيلم Book of Chaosفكرة محمد كريم، وتدور أحداثه حول عالم مصريات مندفع يبحث عن أسرار نبوءة تاريخية مدفونة منذ فترة طويلة، ويطلق بسبب بحثه أرواح شيطانية إلى العالم دون قصد، ويضطر لمواجهة هذا الشر بنفسه، لإنقاذ العالم والمرأة التي يحبهاز

من المقرر أن يكتب سيناريو فيلم Book of Chaos، توماس هيوليت، وهو فكرة محمد كريم.

هوليوود ريبورتر تبرز فيلم محمد كريم الجديد

فيلم محمد كريم الجديد

انتهي محمد كريم مؤخرا، من تصوير فيلمه الجديد A Day To Die، في الولايات المتحدة، حيث رصدت مجلة ‏GQ ‏‎العالمية لحظة تصوير أخر مشاهده فى الفيلم الذي يقوم ببطولته أمام الفنان بروس ويليز وتهنئة النجم المصري من كامل فريق العمل من المخرج والمنتجين والممثلين بانتهاء التصوير.

وذكرت مجلة GQ أن الفنان المصري محمد كريم شق طريقه في هوليوود على عكس رامي مالك ومينا مسعود ورامي يوسف الذين نشأوا في الغرب ، حيث ولد كريم وتربي في عائلة من الأطباء في مصر، وتطلع للسير على نهج الراحل عمر الشريف والذي ولد وعاش فى مصر ثم انطلق نحو هوليوود.

‏‎وأضاف موقع GQ أن محمد كريم سبق ولعب دور البطولة أمام نيكولاس كيدج في A Score to Settle وأن فيلم A Day To Die ، وهو الجزء السادس و المنتظر من سلسلة Die Hard التي حقق بروس ويليز من خلالها نجومية كبيرة.