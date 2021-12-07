مسئول سابق بالأرصاد يكشف مفاجأة حول فصل الشتاء هذا العام

برودة أقل من المعتاد..

قال أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إن فصل الشتاء لم يبدأ حتى الآن في مصر، لافتا إلى أن "العالم يشهد تغيرات مناخية خاصة هذا العام حيث به حالات من عدم الاستقرار".



وأضاف “عبد العال”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "الخريف من أجمل فصول السنة، ولكن يتواجد به بعض حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية".

وتابع "وفق البيانات المناخية المتوفرة فإن الشتاء هذا العام مع التغيرات المناخية لن يكون به برودة شديدة، والأمطار ستكون أقل من المعتاد".

أما عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية الحالية، فقال "الرياح تأتي من الجنوب الغربي ومحملة بالأتربة وبدات من الأمس على السواحل الشمالية ويبدأ التحسن التدريجي يوم الخميس المقبل".

