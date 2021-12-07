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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهاك صارخ.. التحالف العربي يعلن سقوط مقذوف حوثي في جازان

المتحدث باسم التحالف
المتحدث باسم التحالف العربي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن سقوط مقذوف معادي بالقرب من أحد الطرق العامة والأسواق الشعبية بجازان.

وقال التحالف في بيان اليوم الثلاثاء، إن المحاولة الحوثية مساء اليوم لاستهداف المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة هي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

التحالف العربي يعلن تدمير مخازن أسلحة ومصانع حوثية في صنعاء

التحالف العربي يعلن عن ضربة قوية لميليشيا الحوثي في صنعاء اليمنية

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن اليوم الثلاثاء، تدمير ورش لتركيب وتجهيز الصواريخ الباليستية بدائرة الأشغال العسكرية بصنعاء.

وأضاف التحالف، في بيانه، أنه تم تدمير منظومة اتصالات عسكرية مرتبطة بإطلاق المسيرات الحوثية بمديرية بني الحارث، كما تم تدمير ورشة لتصنيع وتخزين الألغام ومخازن أسلحة بمديرية الثورة.

وأكدت قوات التحالف اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

كما أوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه نفذ 26 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت قوات التحالف، إن الاستهدافات دمرت 18 آلية عسكرية، حيث قضت على أكثر من 150 عنصرًا إرهابيًا.

تحالف دعم الشرعية اليمن السعودية سقوط مقذوف جازان

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