التحالف العربي يعلن تدمير مخازن أسلحة ومصانع حوثية في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تدمير ورش لتركيب وتجهيز الصواريخ الباليستية بدائرة الأشغال العسكرية بصنعاء.

وأضاف التحالف، في بيانه، أنه تم تدمير منظومة اتصالات عسكرية مرتبطة بإطلاق المسيرات الحوثية بمديرية بني الحارث، كما تم تدمير ورشة لتصنيع وتخزين الألغام ومخازن أسلحة بمديرية الثورة.

وأكدت قوات التحالف اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن اليوم الثلاثاء، أنه نفذ 26 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت قوات التحالف، إن الاستهدافات دمرت 18 آلية عسكرية، حيث قضت على أكثر من 150 عنصرًا إرهابيًا.

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق، أعلنت عن قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وذكر التحالف بحسب صحيفة "تواصل السعودية"، أنه قام بتدمير مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية، والمسيّرات التابعة لمليشيات الحوثي داخل صنعاء.

وبيًن أن الأهداف شملت مخازن وورشًا لتجميع الصواريخ الباليستية، والمسيرات”، مؤكدًا تدمير كهوف جبلية، ومخازن سرية للصواريخ الباليستية، على أطراف صنعاء.

وأكد أن العملية، جاءت استجابة للتهديد والسلوك العدائي، لمحاولات استهداف المدنيين.