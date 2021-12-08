توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 8- 12- 2021

حظك اليوم وتوقعات الأبراج تشغل بال الكثيرين، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعه الابراج متابعة الأبراج والفلك واكتشاف ما يخبئه برجك وحظك اليوم الأربعاء على الصعيد العاطفي والصحي.

وإليك حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 8- 12 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

برج الحمل



مهنيا: اليوم مناسب لمباشرة مشروعاتك وعلاقاتك وتحقق تقدما في خطواتك المهنية.

اجتماعيا وعاطفيا: رغم التشوش.. القمر يمدك بروح المرح والانطلاق وتعبر عن نفسك بحرية.

برج الثور

اجتماعيا ومهنيا: قد يربكك التغيير ويشوشك وعليك بالتماسك وعدم التوتر.

عائليا وعاطفيا: حاول أن تقاوم مشاعرك السلبية.. واحم نفسك من الظنون.

برج الجوزاء

مهنيا وماليا: الوقت يسمح بلقاءات ناجحة مع أشخاص من الخارج، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

عاطفيا وعائليا: تبدو اليوم رائعا وأخاذا وأكثر قدرة على المشاركة

برج السرطان

مهنيا وماليا : حاول التغلب على أي عوائق أو ضائقة مالية وتحوّل المشكلة لمكسب.

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. يمدك الفلك بنظرة تفاؤل نحو المستقبل وتنفتح لك الأبواب بسهولة.

برج الأسد

عاطفيا: إذا كنت متزوجا انتبه.. قد تميل للعصبية وللقسوة على شريك حياتك.

مهنيا وعائليا: القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون أكثر لباقة وتفاهما مع المحيطين بك، مع الانتباه لحقوقك والتأني في قراراتك

برج العذراء

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة واليوم تعرف كيف تخلق جوا نشيطا من حولك.

عاطفيا: فينوس بمنزل العلاقات تساعدك أن تتكلم بهدوء وتوطد علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.

برج الميزان

مهنيا واجتماعيا: اقتران القمر مع زحل يمنحك نضجا ويجعل اليوم مناسبا لإصلاح علاقاتك ولإيجاد حلول ناجعة.

عاطفيا وعائليا: القمر في منزل الحب يجعلك تبدو متفائلا وتجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأحباب.

برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتحكّم في أعصابك إذا وضع البعض العراقيل أمامك.

عاطفيا وعائليا: القمر يقترن مع زحل في مربع برجك وقد يجعلك ذلك تختلق المشاكل، وعليك أن تحذر العصبية كي تتفادى الصدام مع الأهل والأحباب.

برج القوس

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على الوصول لما تريد بلباقة وتكلل خطواتك بالنجاح.

عاطفيا وعائليا: تناغم الشمس والقمر يساعدك على الاقتراب من الأحباب وقد تجد حلا لمشاكل شخصية

برج الجدي

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني واليوم عليك أن تحافظ على تركيزك واهتم بمراجعة خطواتك وقراراتك.

عاطفيا وعائليا: حاول أن تتعامل بهدوء في علاقاتك كي تحسن التصرف.

برج الدلو

ماليا ومهنيا: رغم الضغوط.. تناغم الشمس مع القمر يمنحك فرصة لتحقيق مكاسب وتقوم بخطوات موفقة.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية ويساعدك على إثبات وجودك في كل مكان تتواجد فيه.

برج الحوت

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تتحكم في حساسيتك وأن تعمل في سرية وكتمان.

عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك بعدم الحديث عن حياتك الشخصية وعليك بمراقبة الأجواء من حولك في صمت