بـ أبشع الطرق.. الشقاوة تنهي حياة طفل على يد والدته وزوجها

كانت الشقاوة هي الكارت الأخضر الذي حصل عليه شاب لـ قتل ابن زوجته بـ طريقة مأساوية تخلو من الرحمة، حيث قام الشاب وحبيبته بـ لف السلك الكهربائي وحبس الطفل حتى توفي.

لمعاقبة الطفل "كيمارني واتسون داربي " البالغ من العمر ثلاث سنوات ، كان زوج الام "ناثانيل بوب" يحبسه في غرفة نوم عن طريق لف مقبض الباب بسلك حتى لا يتمكن من الخروج.

تم العثور بشكل مأساوي على الطفل الصغير بلا حراك في منزله في ويست برومويتش ، وست ميدلاندز، بعد تعرضه لما وصفه الادعاء بأنه هجوم شرس وعنيف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

فقد سدد زوج الأم الضربات الشديدة في بطن الطفل "كيمارني" مما تسبب في نزيف داخلي شديد، مما أوصلت تلك الضربات البشعة كلا من والدته أليسيا واتسون وزوجها بوب متهمين بتعريض الطفل الصغير لاعتداءات مؤلمة للغاية في الأشهر التي سبقت وفاته.

وعند توجيه التهم للأم واتسون البالغة من العمر 30 عامًا وبوب البالغ من العمر 31 عامًا، ينفي كلاهما القتل والتهم الموجهة ضد الأطفال، بينما كانت أثوال الشاهدة في مقابلة مع هيئة المحلفين، تدين الثنائي وبشدة.



فقد قال الشاهدة: "اعتاد بوب الحصول على السلك ولفه حول مقبض الباب، وذلك ليمنع الطفل من الخروج من الغرفة حتى يهدأ بعد أن تم ضربه وتعنيفه على يد الثنائي بشكل مروع".