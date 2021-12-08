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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد حكومي إماراتي يزور تركيا لهذا السبب

وفد حكومي إماراتي
وفد حكومي إماراتي يزور تركيا لهذا السبب

كشف مصدر في الصناعات الدفاعية التركية، عن أن وفدا حكوميا إماراتيا يزور تركيا لبحث التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية.

وقال المصدر "بدأ وفد حكومي إماراتي الإثنين زيارة إلى أنقرة، لبحث التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية"، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

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وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، قد وصل تركيا، نهاية الشهر الماضي، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأبرمت تركيا والإمارات، اتفاقيات عدة في مجالات الاستثمار بحضور محمد بن زايد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما أعلن أردوغان أنه سيزور الإمارات في فبراير المقبل على رأس وفد رفيع المستوى.

فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن دولة الإمارات تجري مباحثات مع الحكومة التركية لشراء حصة في شركة أسيلسان للصناعات الدفاعية التركية.

تركيا الامارات أنقرة الصناعات الدفاعية الامارات وتركيا أردوغان الشيخ محمد بن زايد

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