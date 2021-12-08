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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلن مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية من سفينتين في بحر العرب

أمريكا تعلن مصادرة
أمريكا تعلن مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية في بحر العرب

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، مصادرة أسلحة إيرانية من سفينتين في بحر العرب خلال عمليات أمنية بحرية روتينية.

 

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان إن "الأسلحة الإيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن، وإن العملية تمت في فترات مختلفة من عام 2020".

 

وجاء في البيان الأمريكي "صادرنا 171 صاروخ أرض - جو وثمانية صواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية".

 

وأضاف البيان "صادرت البحرية الأمريكية الأسلحة من سفينتين في بحر العرب أثناء قيامهما بعمليات أمنية بحرية روتينية"، مشيرًا إلى أن "الحرس الثوري الإيراني قام بتدبير شحنات الأسلحة التي كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن".

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وذكرت العدل الأمريكية أن "المنتجات البترولية الإيرانية صودرت من 4 ناقلات ترفع علمًا أجنبيًا في بحر العرب أو حوله أثناء توجهها إلى فنزويلا".

وأوضحت الوزارة أن العملية "تمثل أكبر مصادرة حكومية على الإطلاق لشحنات الوقود والأسلحة من إيران".

وقال البيان إن "الحكومة الأمريكية باعت المنتجات النفطية الإيرانية المصادرة بموجب أمر قضائي"، مشيرا إلى أنه "قد يتم توجيه عائدات بيع المنتجات النفطية الإيرانية المصادرة لصندوق ضحايا الإرهاب".

يشار إلى أن الولايات المتحدة، أعلنت، مساء الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات عسكرية وأمنية في إيران.

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