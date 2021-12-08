أخبار الفن: اشتغلت جرسونة وفي تنظيف الحمامات.. أجرأ تصريحات أمينة خليل مع أنس بوخش.. العرض العربي الأول لفيلم صالون هدى بالبحر الأحمر السينمائي بحضور يسرا ولبلبة|شاهد

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

حلت الممثلة المصرية أمينة خليل ضيفة على أنس بوخش في برنامجه ABtalks الذي يذاع على موقع يوتيوب، للحديث عن مشوارها الفني والحياتي.

وأدلت أمينة خليل خلال حوارها بعدة تصريحات عن حياتها الشخصية.

وتحدثت أمينة خليل عن فترة دراستها فن التمثيل في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها خاضت التجربة كاملة وقررت أن تدرس وتعمل في نفس الوقت.

وقالت إن والديها كانا يريدان أن تخرج إلى العالم وتعتمد على نفسها، وفعلا عملت "جرسونة" ونظفت دورات المياه، لكنها في النهاية تعشق التسوق وكانت تصرف كل أموالها في شراء الملابس، وعندما طلبت من والدها أن يعطيها أموالا رفض لأنه أرادها أن

تعتمد على نفسها، موضحة أن والدتها كانت تنقذه في هذا الموقف وترسل لها الأموال.

هاجم رواد السوشيال ميديا الفنانات المصريات بسبب ملابسهن المحتشمة التي ظهرن بها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي أقيم أمس في مدينة جدة السعودية.

وقالت إلهام شاهين فى تصريح خاص لـ صدى البلد : "لا يوجد سبب لهذا الهجوم فملابس الفنانات فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى لا تفرق عن ملابسهن فى مهرجان الجونة ومهرجان القاهرة".

وشهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي مساء أمس العرض العربي الأول للفيلم الفلسطيني “صالون هدى” للمخرج الكبير هاني أبو أسعد، بحضور عدد من نجوم السينما المصرية.

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي مساء أمس العرض العربي الأول للفيلم الفلسطيني “صالون هدى” للمخرج الكبير هاني أبو أسعد، بحضور عدد من نجوم السينما المصرية.

وتقدم الحضور المصري كل من يسرا، إلهام شاهين، هالة صدقي، لبلبة، بالإضافة إلى هند صبري وصناع وأبطال الفيلم.

وانطلقت الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالاحتفاء بدور المرأة في السينما، حيث تم تكريم كل من المخرجة السعودية هيفاء المنصور، والأيقونة المصرية والعربية ليلى علوي، والنجمة الفرنسية العالمية كاترين دينوڤ.

وانطلقت مراسم حفل الافتتاح مع الممثلة والمنتجة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي والممثل النجم السعودي يعقوب الفرحان.

وقدّم المهرجان جائزة تكريم خاصة لرئيس معهد العالم العربي في فرنسا، وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ، وذلك تقديراً لإسهاماته في تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، ولدوره في مدّ الجسور الثقافية بين العالم العربي وفرنسا.