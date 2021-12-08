عاجل
مشاكل الجهاز الهضمي بعد العملية القيصرية.. أنواعها وعلاجها أخبار الفن: اشتغلت جرسونة وفي تنظيف الحمامات.. أجرأ تصريحات أمينة خليل مع أنس بوخش.. العرض العربي الأول لفيلم صالون هدى بالبحر الأحمر السينمائي بحضور يسرا ولبلبة|شاهد جيروم ريفير عن حكم الإعدام: العنف المفرط لابد أن يقابله عقوبة |فيديو ندوة عن القصيدة المغناة في القرن العشرين باتحاد كتاب مصر خدمات تهمك | حماية المستهلك يحذر من أجهزة طبية مجهولة المصدر.. 8 مهام لمجلس مراقبة عمليات الدم .. حالة الطقس ومواعيد الصلاة وأسعار العملات والذهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: اشتغلت جرسونة وفي تنظيف الحمامات.. أجرأ تصريحات أمينة خليل مع أنس بوخش.. العرض العربي الأول لفيلم صالون هدى بالبحر الأحمر السينمائي بحضور يسرا ولبلبة|شاهد

صدى البلد

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

 

اشتغلت جرسونة وفي تنظيف الحمامات.. أجرأ تصريحات أمينة خليل مع أنس بوخش

حلت الممثلة المصرية أمينة خليل ضيفة على أنس بوخش في برنامجه ABtalks الذي يذاع على موقع يوتيوب، للحديث عن مشوارها الفني والحياتي. 

وأدلت أمينة خليل خلال حوارها بعدة تصريحات عن حياتها الشخصية.

وتحدثت أمينة خليل عن فترة دراستها فن التمثيل في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها خاضت التجربة كاملة وقررت أن تدرس وتعمل في نفس الوقت.

وقالت إن والديها كانا يريدان أن تخرج إلى العالم وتعتمد على نفسها، وفعلا عملت "جرسونة" ونظفت دورات المياه، لكنها في النهاية تعشق التسوق وكانت تصرف كل أموالها في شراء الملابس، وعندما طلبت من والدها أن يعطيها أموالا رفض لأنه أرادها أن 

تعتمد على نفسها، موضحة أن والدتها كانت تنقذه في هذا الموقف وترسل لها الأموال.

 

إلهام شاهين: لا فرق بين ملابس الفنانات بمهرجان البحر الأحمر السينمائي والجونة

هاجم رواد السوشيال ميديا الفنانات المصريات بسبب ملابسهن المحتشمة التي ظهرن بها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي أقيم أمس في مدينة جدة السعودية. 

 

 

وقالت إلهام شاهين فى تصريح خاص لـ صدى البلد : "لا يوجد سبب لهذا الهجوم فملابس الفنانات فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى لا تفرق عن ملابسهن فى مهرجان الجونة ومهرجان القاهرة".

 

وشهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي مساء أمس العرض العربي الأول للفيلم الفلسطيني “صالون هدى” للمخرج الكبير هاني أبو أسعد، بحضور عدد من نجوم السينما المصرية.

 

بحضور يسرا ولبلبة.. العرض العربي الأول لفيلم صالون هدى بالبحر الأحمر السينمائي|شاهد

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي مساء أمس العرض العربي الأول للفيلم الفلسطيني “صالون هدى” للمخرج الكبير هاني أبو أسعد، بحضور عدد من نجوم السينما المصرية.

وتقدم الحضور المصري كل من يسرا، إلهام شاهين، هالة صدقي، لبلبة، بالإضافة  إلى هند صبري وصناع وأبطال الفيلم.

وانطلقت الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالاحتفاء بدور المرأة في السينما، حيث تم تكريم كل من المخرجة السعودية هيفاء المنصور، والأيقونة المصرية والعربية ليلى علوي، والنجمة الفرنسية العالمية كاترين دينوڤ.

وانطلقت مراسم حفل الافتتاح مع الممثلة والمنتجة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي والممثل النجم السعودي يعقوب الفرحان.

 

وقدّم المهرجان جائزة تكريم خاصة لرئيس معهد العالم العربي في فرنسا، وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ، وذلك تقديراً لإسهاماته في تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، ولدوره في مدّ الجسور الثقافية بين العالم العربي وفرنسا.

 

 

فيلم صالون هدى مهرجان القاهرة “صالون هدى” مهرجان الجونة البحر الأحمر السينمائي مدينة جدة الأخبار المحلية والعالمية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب.. مواجهات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

بسملة محمد: كنت عاملة زي الملاك في الطائرة فيديو

بعد حسم الفراعنة التأهل لدور 8.. مصر تحصد مليون دولار في كأس العرب

بعد قرار صلاتها في المساجد.. كيف تكون صلاة الجنازة للنساء؟

فاروق جعفر: كيروش مدرب كبير.. والسولية «الأسطى» الجديد

خدمات تهمك | حماية المستهلك يحذر من أجهزة طبية مجهولة المصدر.. 8 مهام لمجلس مراقبة عمليات الدم .. حالة الطقس ومواعيد الصلاة وأسعار العملات والذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يتم تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة غدا؟.. المحافظة تجيب

بسبب الطقس.. تعطيل الدراسة غداً بكليات جامعة الإسكندرية

بسب سوء الأحوال الجوية..تعطيل الدراسة غدا في 4 محافظات

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

تحسباً لسوء الأحوال الجوية.. محافظ كفرالشيخ يقرر تعطيل الدراسة غدا

أول قرار من كيروش عقب تعادل منتخب مصر أمام الجزائر بكأس العرب

تذكروا هذا التاريخ.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية يوم 25/12/2021

مكافأة شهر من الأجر الثابت.. مزايا جديدة للموظفين بمشروع قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

بحضور يسرا ولبلبة.. العرض العربي الأول لفيلم صالون هدى بالبحر الأحمر السينمائي|شاهد

محطات من حياة غواص فى بحر النغم.. ما سبب القطيعة بين عمار التشريعي ووالدته؟

الفرن الطين ورحلة عناء ربة المنزل لإخراج أشهى خبز وأجمل فطير|نوستالجيا

فيديو

ما قصة أطول شقيقين في مصر.. رحيل الأخت والأخ ينتظر معجزة| فيديو جراف

إنقاذ 10 أشخاص بينهم 5 أطفال إثر حريق فى عقار بمدينة نصر .. فيديو

أبرزها إلغاء التشعيب .. قرارات عاجلة من وزارة التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

أمواج بارتفاع 5 أمتار.. الرياح تصل لـ 70 كم في الساعة بالإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ