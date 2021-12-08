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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 8-12-2021

أسعار صرف العملات
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 8-12-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:


سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.62 جنيه، والبيع 17.7783 جنيه.

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 8-12-2021

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 8-12-2021


وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 20.7011 جنيه، والبيع 20.8728 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.3666 جنيه، والبيع 12.4594 جنيه. ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.3697 جنيه، والبيع 2.3906 جنيه.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7342 جنيه، والبيع 1.7502 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7169 جنيه، والبيع 1.7336 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.899 جنيه، والبيع 17.0439 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.7664 جنيه، والبيع 13.885 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.1294 جنيه، والبيع 11.2431 جنيه.

العملات الاجنبية الدولار الأمريكى البنك الأهلى المصرى العملات الأجنبية مقابل الجنيه الجنيه الاسترليني

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