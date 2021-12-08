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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 30 نيجيريا بإضرام النار في حافلة

الإرهاب بالحرق..
الإرهاب بالحرق.. مقتل 30 نيجيريا بإضرام النار في حافلة

لم يعد الإرهاب في نيجيريا مكتفيا بأساليبه المعهودة، هذه المرة اختار الحرق وسيلة لقتل الأبرياء حيث قضى مسلحون على 30 شخصا في حافلة.

وقالت الشرطة وسكان إن ما لا يقل عن 30 شخصا على متن حافلة ركاب في ولاية سوكوتو النيجيرية لقوا حتفهم حرقا؛ عندما أضرم مسلحون النار فيها أمس الثلاثاء، في تذكير آخر بانعدام الأمن في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

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وأوضح سانوسي أبو بكر المتحدث باسم شرطة ولاية بورنو في شمال غرب البلاد، أن الحافلة كانت تقل 24 راكبا، عندما أضرم المسلحون النار فيها، وأن سبعة أشخاص نجوا من الهجوم، وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج من الجروح التي لحقت بهم.

لكن اثنين من السكان وصلا إلى مكان الحادث، وساعدا في إخراج الجثث، قالا لوكالة "رويترز" إن الحافلة كانت مكتظة وإن الجثث مشوهة للدرجة التي يتعذر معها التعرف على أصحابها.


وشن مسلحون معروفون محليا باسم قطاع الطرق هجمات عنيفة في العام الماضي، استهدفت قرويين ومسافرين على الطرق السريعة، كما خطفوا المئات من التلاميذ طلبا للفدية في شمال البلاد.

ويتحرك قطاع الطرق بواسطة دراجات نارية، ومن المعروف أنهم يختبئون في الغابات حيث غالبا ما يحتفظون بالضحايا المخطوفين انتظارا للحصول على مبالغ فدية مقابل إطلاق سراحهم.

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