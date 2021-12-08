وزير التعليم العالي للرئيس السيسي: نوفر تخصصات المستقبل في جامعاتنا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة الجلالة والعلمين والملك سلمان والمنصورة الجديدة يوجد بهم طلاب الآن، منهم من بدأ العام السابق، ومنهم من بدأ هذا العام.

وأضاف خالد عبد الغفار، خلال شرحه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمنتدي العالمي للتعليم العالي، أنه يوجد بتلك الجامعات جميع البرامج الذى كان ينادي بها الرئيس السيسي، والتي تنادي المستقبل ووظائفه، موضحا أنه يوجد بها شراكات عالمية، ومنها جامعة أمريكية وفرنسا والنمسا وبريطانيا.

\وتابع أنه يتم الأن العمل على الجامعة المصرية اليابانية طبقا للبرنامج التنفيذي التي يتم عرضه للرئيس، لافتا: “شغالين فى 14 كلية فى نفس التوقيت ضمن المرحلة الثالثة اللي سيادتك أمرت بها”.