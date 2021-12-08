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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي للرئيس السيسي: افتتاح 6 جامعات تكنولوجية جديدة سبتمبر المقبل

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

انطلقت منذ قليل فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة الادارية ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .

يعقد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي ، في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس تحت عنوان "رؤية المستقبل" بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامى،  وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو".

ويتناول المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي عددًا من المحاور من أهمها :

- مستقبل العمل وإعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل

- احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا

- التغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل

 كما يتضمن المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي ، إقامة سلسلة من الفاعليات والأنشطة، فى صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب.

وتشمل فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي كذلك ، تنظيم معرض يضُم العديد من الاجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، والمُنظمات الدولية، وجهات التمويل.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ابرز ما انجزته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ملف التوسع في الجامعات الاهلية والتكنولوجية ، مشيرا الى ان هناك 6 جامعات تكنولوجية جديدة سيتم افتتاحها في سبتمبر 2022. 

وأوضح أن تم عمل توأمة مع الجامعات الاجنبية ، مؤكدا ان هناك 6 فروع للجامعات الاجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة منها جامعة كوفنتري و نوفا .

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، على أنه يتم دراسة احتياجات مصر في المستقبل لتحديد الخدمات التعليمية التي تفيدها.

وأكد وزير التعليم العالي ، منظومة التعليم الجديدة نجحت في استقطاب المزيد من الطلاب الوافدين ، والتقليل من اغتراب الطلاب المصريين.

وتطرق وزير التعليم العالي إلى نجاح مصر في التوسع في مشروع البنية التحتية التكنولوجية .

وأضاف وزير التعليم العالي ، أن هناك الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني اصبح لها الان دور كبير لان نظامها التعليمي يعتمد على الكورسات بدون الحاجة لوجود الطالب في الجامعة “تعلم عن بعد”.

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