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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تكشف سبب تسمية تطبيق "الهدهد" بهذا الاسم

نطبيق الهدهد
نطبيق الهدهد

‏شهد مؤتمر وزيرا الزراعة والاتصالات، الاثنين الماضي، الإطلاق التجريبي لمشروع المساعد الذكي للفلاح "هدهد"، وهو تطبيق للهاتف المحمول باللغة العربية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى لخلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين.

وذلك من خلال توفير محتوى ارشادى رقمى حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم.

وأرجعت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، اختيار اسم التطبيق "هدهد" لكونه معروفا أن الهدهد صديق للفلاح، مردفة: حان وقت الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية ومواكبة العالم ومواجهة المعوقات والتحديات.

وأضافت النائبة أن المجال الزراعي يشهد تطورا كبيرا بفضل الذكاء الاصطناعي، موضحة أن هذا تطبيق يعد أول خطوة ضمن طريق طويل يستهدف التطوير علي كافة المستويات.

واختتمت قائلة: “جميعنا في انتظار تغذية باقي المنظومات بالذكاء الاصطناعي كالمنظومة الزراعية وضخ المعلومات والأفكار الإبداعية في بناء أعمدة الدولة”.

تطبيق مجلس النواب الذكاء الاصطناعي الاتصالات التكنولوجيا

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