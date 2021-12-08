نشرة المنوعات.. شبيه أوميكرون يثير القلق في العالم.. ومواطن يدهس أبناءه الثلاثة بالخطأ

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

بسبب البوتوكس.. استبعاد 40 ناقة من مسابقة ملكة الجمال بالسعودية.. فيديو وصور

استبعدت السلطات السعودية المختصة أكثر من 40 جملًا من مسابقة ملكة الجمال السعودية بسبب إعطاء عشرات الحيوانات البوتوكس وهرمونات تقوية العضلات.



الكويت.. مواطن يدهس أبناءه الثلاثة بالخطأ ونهاية مأساوية لأحدهم

في واقعة مأساوية، وقع أبناء مواطن كويتي ضحية له عندما دهسهم عن طريق الخطأ بسيارته، فجر اليوم، الأربعاء، في منطقة بر كبد.



إيفاءً بالوعد.. إيلون ماسك رسميا بدون منزل.. ما القصة؟

باع إيلون ماسك آخر قصر تاريخي يمتلكه في هيلزبورو بكاليفورنيا، وهي منطقة غنية في وادي السيليكون جنوب سان فرانسيسكو مقابل 30 مليون دولار.



السيارة بقت نصين.. نجاة سيدة بأعجوبة بعد اصطدامها بقطار السكة الحديدية.. صور

عاشت سيدة بريطانية لحظات من الرعب عندما فقدت السيطرة على سيارتها أثناء مرورها على قضبان السكك الحديدية.

شبيه أوميكرون.. متحور جديد يثير القلق في العالم.. لا يمكن اكتشافه بالطرق العادية

كشفت السلطات الصحية في ولاية كوينزلاند الأسترالية عن ظهور سلالة جديدة من متحور كورونا أوميكرون.



مشاهد مذهلة.. فتاة تأخذ قيلولة وسط أسماك القرش والراي اللاسع| فيديو

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لا تصدق لفتاة تأخذ قيلولة على لوح تزلج وسط شاطئ مليء بأحد أصناف أسماك القرش وأسماك الراي اللاسع ذات اللدغات المؤلمة.



فيديو قطة يحظي بـ185 مليون مشاهدة في بريطانيا.. ما السر؟

في عالم السوشيال ميديا للحيوانات نصيب كبير من المشاهدات قد يتجاوز البشر، فقد أصبح فيديو واحد للقطة ميا الأكثر مشاهدة في العام الحالي في بريطانيا.



