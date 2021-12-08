نحن أقوياء بكم.. الاتحاد السكندري يناشد جماهيره لاستخراج بطاقة المشجع Fan ID

ناشد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى جماهير نادى الاتحاد السكندرى سرعة إنهاء إجراءات التسجيل واستخراج بطاقة المشجع Fan ID قبل أستئناف مباريات الدورى العام.

جاء ذلك عقب انتهاء مهمة المنتخب القومى المصرى الذى يُشارك حالياً في البطولة العربية ، وذلك حرصاً من إدارة النادى على تواجد جماهير نادينا الداعم الأول والسند الحقيقى لزعيم الثغر.

وأشار مجلس إدارة الاتحاد السكندري إلى تعاونها الكامل واستجابتها السريعة فور طلب المعاونة في استخراج بطاقة المشجع Fan ID، و سبق وتم الاتفاق مع مسئولى شركة تذكرتى وتواجد ممثلين للشركة يومى 15 و 16 نوفمبر الماضى بمقر النادى بالشاطبى ، وتم التسجيل لجميع المتقدمين واستخراج البطاقات لهم .

وأكد مسئولو الاتحاد السكندري أن من يواجه أي مشاكل في تسجيل بياناته التوجه إلى مقر النادى بالشاطبى بإدارة النشاط الرياضى، و سيتم التعاون معه لإنهاء إجراءات التسجيل .

وتابع البيان الصادر عن مجلس الاتحاد السكندري:" تواجدكم ودعمكم للفريق داخل الملاعب المختلفة سيكون بمثابة الحافز الأكبر للجهاز الفني واللاعبين لتقديم أفضل العروض و تحقيق أفضل النتائج .. نحن أقوياء بكم".