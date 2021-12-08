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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن سلمان يبعث برقية إلى ولي عهد أبوظبي

صدى البلد

بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، ببرقية إلى ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته ضمن جولته الخليجية.

 

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في برقيته:"يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن شكري وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وأضاف بن سلمان:"صاحب السمو، لقد أكدت المباحثات المشتركة والمشاورات التي عقدناها على المضي قدماً في تعزيز العلاقات بين بلدينا الشقيقين، واستمرار التنسيق والتشاور في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان ـ حفظهما الله ـ.".

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وتابع:"متمنياً لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والرخاء.. وتقبلوا تحياتي وتقدير".

وتوجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة القطرية الدوحة، خلال جولته الخليجية، عقب زيارة الإمارات قادماً من سلطنة عمان.

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