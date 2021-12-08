دون إذن أمريكا.. الإسرائيليون يؤيدون توجيه ضربة عسكرية لـ إيران

أظهر استطلاع جديد أجراه معهد إسرائيلي، أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لـ إيران، حتي دون الحصول على الضوء الأخضر من أمريكا.

وبحسب الاستطلاع، قال 54٪ من المستطلعين إن إيران تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، وحوالي ربع المستجيبين يرون أن إيران "خطر متوسط" بينما يرى 13٪ أنها لا تشكل سوى "خطر ضئيل".

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، قال 51٪ من الإسرائيليين إنهم يؤيدون شن إسرائيل ضربة على إيران حتى بدون تلقي "الضوء الأخضر" من أمريكا، فيما قال 31% إنهم لن يؤيدوا مثل هذا العمل دون موافقة أمريكية.

وذكرت الصحيفة العبرية، أنه في كلا السؤالين، كانت هناك فجوة كبيرة بين آراء اليهود والعرب شاركوا في الاستطلاع. ففي حين أن 62٪ من اليهود يعتقدون أن إيران تشكل خطرا وجوديا.

وبينما وافقت أغلبية واضحة من اليهود 58٪ على أن الموافقة الأمريكية على الهجوم ليست ضرورية، قال 18٪ فقط من العرب الشيء نفسه.