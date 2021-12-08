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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط أشجار وأعمدة إنارة.. رياح شديدة تضرب محافظة الشرقية

سقوط شجرة
سقوط شجرة

شهدت محافظة الشرقية اليوم موجه طقس سيئ ورياح شديدة والتي أدت إلى تساقط بعض الأشجار وأعمدة الإنارة علي الطرق العامة.

 

ففي البداية شهدت مدينة القنايات برئاسة المهندس محمد العوضي رئيس المدينة وبحضور قسم شرطة القنايات رفع شجرة عتيقه عقب سقوطها علي أحد أعمدة  الكهرباء ضغط عالي/ جهد متوسط طوله 15 متر بالطريق الرئيسي القنايات/ الزقازيق  وذلك بمشاركة العاملين بتحسين البيئة  والإنارة العامة ومعدات الحملة الميكانيكية بالمدينة  والذي تسببت في فصل التيار الكهربائي عن عزبة أبو حسن التابعة لمدينة القنايات وأجزاء من قريتي شيبة والنكارية التابعين لمركز  ومدينة الزقازيق ،، فتم رفع الشجرة وإخلاء الطريق وفتحه أمام حركه السيارات وتقوم إدارة الكهرباء بزراعة عمود كهرباء بديل.

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وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم برئاسة المحاسب صلاح سالم رئيس المركز برفع وإزالة شجر متساقط  من علي الطريق العام بهنيا / ميت أبو غريب وبطريق بهنيا / كراديس ، ومن أمام طريق عزبة أبو علي ، وبطريق جميزة بني عمرو،، وتم استبدال عمود إناره مائل بآخر سليم وتوصيل الكهرباء على الفور  نتيجة لموجه  الطقس السيئ والرياح الشديدة المحملة بالأتربة.

 

هذا وقد  قامت رئاسة حى أول الزقازيق برئاسة الأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس الحي بالتنسيق مع شركة الكهرباء بزرع عمود كهرباء بدل عمود الكهرباء الذي مال نتيجة الرياح الشديدة بالمنتزه بنطاق حي أول.

 

ومن جانبه فقد وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميدانى على الطرق العامة بنطاق المحافظة لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة والتنسيق مع غرفه العمليات الرئيسية بالديوان العام بالمحافظة لمواجهة التقلبات الجوية في أحوال الطقس.

 

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية لمواجهة الطقس غير المستقر، والرياح الشديدة المحملة بالأتربة، ومتابعه حاله الطرق والتأكد من أنها تعمل بصورة طبيعية ، ومراجعه أعمدة  الإنارة حرصاً على سلامه المواطنين.

 

ناشد المحافظ المواطنين بتوخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى  وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافات الأمان تجنبا للتعرض للحوادث المرورية تزامنا مع تعرض البلاد لرياح شديده محمله بالأتربة والغبار والتي تؤثر على حركة السيارات والمواطنين.

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الشرقية الكهرباء طريق سيارات المرور محافظ الشرقية مدينة القنايات محافظة الشرقية طقس سئ تساقط بعض الأشجار الطرق العامة إزالة شجر متساقط

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