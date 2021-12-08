مصر للطيران تعلن تشغيل رحلة أسبوعية بين القاهرة وجوهانسبرج

أعلنت شركة مصر للطيران عن استئناف تشغيل رحلة واحدة أسبوعيا بين القاهرة وجوهانسبرج يوم الخميس من كل أسبوع إعتبارا من ١٦ ديسمبر الجاري.

وتقلع رحلة مصر للطيران من القاهرة إلى جوهانسبرج في تمام الساعة ٢٣:٠٥ مساء من كل خميس، وسط إتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أنه من المخطط أن تسير الشركة الرحلة بأحدث طرازاتها، ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم عن طريق الاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران أو عن طريق مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.



وسيتم تطبيق الاجراءات الوقائية المعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية للركاب القادمين إلى جمهورية مصر العربية.