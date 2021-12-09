تقليم الأشجار بمدينة التين والزيتون في جنوب سيناء.. شاهد

تشتهر مدينة طور سيناء بزراعة الزيتون وانتشار المزارع في جميع ربوعها وخاصة في مناطق وادي طور سيناء والجبيل، وذكرت مدينة طور سيناء في سورة التين وأقسم بها الله عز وجل مقرونة بالتين والزيتون وطور سينين .



حيث تلقى زراعات الزيتون اهتمام كبير من الدولة وتم توفير معاصر لها استخلاص زيت الزيتون وتوجد مزرعة راس سدر ومزرعة الزراعة بطور سيناء.



وتستعد المزارع في ذلك الموسم بتقليم وتهذيب أشجار الزيتون حتي تزدهر الأشجار وتعطي محصول جيد .



ويقوم مزارعون متخصصون في تقليم وتهذيب أشجار الزيتون من الوادي والدلتا في ذلك الموسم .

وقد رصدت كاميرا موقع " صدي البلد " الاخباري العمال وهم يقومون بتقليم وتهذيب أشجار الزيتون في وادي طورسيناء .



وقال بشير نصر، ريس عمال تقليم أشجار الزيتون أن التقليم والتهذيب لأشجار الزيتون يتم حتي لا تصل أطراف الأشجار لأرض وتصاب بالتعفن علي فتح منافذ لدخول الشمس لكل اغصان شجرة الزيتون حتي تتعافي من الأمراض.



وأضاف محمود البحيري أنه عمل الوحيد هو تقليم وتهذيب أشجار الزيتون هي عمله الوحيد ويحاول الاعتناء بإشجار الزيتون حتي تعطي انتاج كبير .

ومن جانبه أكد المهندس جمال النجار المشرف علي مزرعة طور سيناء النموذجية أن لابد الاهتمام بإشجار الزيتون بطور سيناء لأنها متميزة في تلك الأرض الطيبة المباركة لان طور سيناء الطقس بها والتربة مناسبة لزراعة الزيتون .







زيتون طور سيناء

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