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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قرار من أحمد حلمي بسبب صورة لـ منى زكي .. شاهد

أحمد حلمى ومنى زكى
أحمد حلمى ومنى زكى

تصدرت الفنانة منى زكى تريند جوجل بعد أن تغزل الفنان أحمد حلمي فى إطلالتها الأخيرة والتي ظهرت فيها مرتدية فستانا أحمر. 

ونشرت منى زكى صورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وقرر زوجها أحمد حلمى أن يعلق على الصور عبر خاصية استورى. 

منى زكى 

وجاء تعليق أحمد حلمى على صور منى زكى : “سيدة في الأحمر” ليأتى رد منى زكى عليه قائلة : “الحب كله.. شكلي وحشتك”. 

نشرت الفنانة مني زكي صورا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت مني زكي في الصور، مرتدية فستانا ذا أكمام طويلة باللون الأحمر، رافعة خصلات شعرها الي أعلي، مع ميك أب لوك باللوان الوردية.

وعلقت مني زكي علي الصور، كاتبة: “دائمًا فخورة أن أكون جزء من هذه الدعوة”.

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أحمد حلمي ومنى زكى 

وفي سياق آخر، قالت الفنانة منى زكى، إن أحمد حلمى كان صديقاً لها قبل أن تنشأ بينهما علاقة حب، ولكن الموضوع تطور بعد ذلك بينهما تدريجياً أثناء العمل.

وأضافت منى زكي في لقاء قديم لها، ببرنامج "دريم أرت"، أن بداية التعارف بينهما كانت من خلال عمل مسرحى جمعهما، قائلة" كان أليط جداً عليا".

وأشارت منى زكي، إلى أن “حلمى” بدأ فى التقرب منها حتى نشأت بينهما علاقة صداقة قوية، وقبل أن تسافر لتصوير فيلم أفريكانو، أعترف لها بحبه، متابعة: "قعدت أضحك علشان افتكرته بيهزر وقولته سيبني أفكر".

واستطردت: “قعدت أفكر لقيته إنسان طيب وبرتاح فى الكلام معاه وشخصية حلوة ودمه خفيف، وقولت لنفسى أنا محتاجة إيه تانى.. فكلمته علطول وقولته أنى موافقة.

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