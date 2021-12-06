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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد فوز محمد ممدوح بجائزة الأفضل.. أحمد حلمي: تستاهل اللي جرالك ومبروك يا أجمد ممثل

أحمد حلمى
أحمد حلمى

هنأ الفنان أحمد حلمى زميله الفنان محمد ممدوح بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل عن فيلم أبو صدام من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى. 

 

حيث نشر أحمد حلمى صور لـ محمد ممدوح عبر خاصية الاستورى ضمن مقع إنستجرام ، وعلق قائلاً: "مبروك يا أجمد ممثل، أديك أخدت جائزة أحسن ممثل تستأهل اللى جرالك عشان تبقى تمثل كويس".

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محمد ممدوح لـ صدى البلد بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل بـ القاهرة السينمائي : تعلمت قيادة التريلا لأجل أبو صدام |فيديو

 كشف الفنان محمد ممدوح  بعد فوره بجائزة أفضل ممثل عن فيلم أبو صدام من مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 43 ،عن تحضيرات إلى دوره.

أكد محمد ممدوح فى تصريحات مصورة لـ موقع صدى البلد ، ان قام بتعلم سواقة التريلا من أجل أداء شخصية أبو صدام ، مؤكداً ان الأمر لم يكن سهلاً خاصة وانه لا يحب القيادة بشكل عام.

 

وتابع محمد ممدوح : الأمر لم يكن سهلاً ، خاصة ان فريق العمل سواء صوت أو تصوير كان فى يضع معداته خلف التريلا ، بالإضافة الى حرصى على أرواح أصحاب السيارات الذين يكونوا بجانبى ، فقد صورنا العمل على احد طرق السفر. 

 

وكان قد أكد الفنان محمد ممدح سعادته الشديدة بمشاركة فيلمه أبو صدام فى المسابقة الرسمية لـ مهرجان القاهرة السينمائي .

وتابع محمد ممدوح فى تصريحات سابقة لـ صدى البلد ، فخور باختيار أبو صدام للمشاركة فى مهرجان القاهرة السينمائي ، فشرف لأى ممثل ان يمثل بلده بعمل سينمائي فى مهرجان تابع لها.

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